نجوم التسعينيات يعودون للغناء.. محمد محيي ومنى عبدالغني الأبرز

تشهد الساحة الغنائية في مصر عودة نجوم التسعينيات من جديد، إذ يحاول عدد من المطربين طرح أغنيات جديدة والعودة للمنافسة بقوة.

ويرى عدد من النقاد أن نجوم التسعينيات لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، ومن السهل أن يعودوا لصدارة المشهد، لكن هذا الأمر يتطلب تقديم أفكار جديدة وموسيقى مختلفة.



”الخليج 365” ترصد في هذا التقرير أبرز النجوم الذين قرروا العودة للغناء مرة أخرى بعد غياب، لإعادة بناء جسور الود بينهم وبين الجمهور العربي.

محمد محيي





بدأ مشواره الفني عام 1990، ودعمه الموزع والملحن حميد الشاعري، وقدم 10 ألبومات غنائية، منها صورة ودمعة، مظلوم، أنا حبيت.





وفي عام 2008، انسحب من المشهد الغنائي ولم يعلن عن الأسباب التي دفعته للاختفاء.





وفي 2020 قرر العودة بألبوم غنائي جديد، وطرح من هذا الألبوم أغنيتين على يوتيوب هما "سهرانين " من كلمات نور حمدي وتوزيع محمد العشي، والثانية "فوضت أمري" تأليف أشرف أمين.

مصطفى قمر

ولد في 22 سبتمبر 1966 بمحافظة الإسكندرية، وبرزت موهبته حفلات الجامعة، وعندما التقى الملحن حميد الشاعري شجعه على السفر إلى القاهرة، حتى يستطيع تطوير إمكانياته الفنية، واستجاب قمر للنصيحة وحقق نجاحا كبيرا.





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قدم قمر عبر مسيرته الفنية ما يقرب من 20 ألبوما غنائيا أبرزها سكة العاشقين، طال الليل، منايا.

كما شارك في بطولة 12 فيلما سينمائيا منها "البطل، الحب الأول، حريم كريم"، وفي عام 2014 اختفى عن الأنظار، لكنه قرر العودة هذا العام وأعلن مؤخرا أنه انتهى من تسجيل أغنيات البومة الجديد الذي يحمل سم "لمن يهمه الأمر 2".

وأكد أن الألبوم يضم 7 أغنيات ومن المقرر طرحه نهاية شهر يوليو الجاري.

هشام عباس





تألق هشام عباس في فترة التسعينيات، وشكل مع حميد الشاعري ثنائيا رائعا، ويضم سجله الغنائي 15 ألبوما غنائيا منها حالة، زي الأول، جوابك.



في عام 2009 طرح ألبوم بعنوان "ماتبطليش" ولم يحقق نجاحا كبيرا فقرر الغياب على الأضواء.





وفي عام 2019 عاد من جديد وطرح ألبوم بعنوان "عامل ضجة".

منى عبدالغني





بدأت نجوميتها مع فرقة الأصدقاء التي كانت تضم المطرب علاء عبدالخالق والمطربة حنان ماضي، وحققت نجاحا لافتا في التسعينيات، وبالرغم من تألقها في التمثيل والغناء فضلت الاعتزال بعد وفاة شقيقها.



بعد ذلك ارتدت الحجاب، وعادت لتقديم برنامج تلفزيوني اجتماعي بعنوان "الستات ميعرفوش يكدبوا".

ومؤخرا أعلنت أنها ستعود للغناء وتقديم اللون الرومانسي.