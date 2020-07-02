مزاد لمقتنيات "الملاح" هوارد هيوز يرصد تصرفاته الغريبة بسبب الوسواس

قصة حياته شملت كل عناصر الإثارة من حبه للطيران إلى عمله منتج أفلام في هوليوود وعلاقات غرامية مع أجمل ممثلات السينما الأميركية، الثري الأميركي هوارد هيوز عاش الحياة بطولها وعرضها في القرن العشرين وخلده المخرج مارتن سكورسيزي بفيلم "إفياتور"، الذي قام فيه بدور هيوز النجم ليوناردو ديكابريو.

هوارد هيوز نجم مزاد خاص تقيمه دار مزادات "بروفايلز إن هيستوري" المختصة بكل ما يتعلق بهوليوود، يقام في 23 يوليو (تموز) بلوس أنجليس، ويضم مجموعة ضخمة من الخطابات والصور والملابس وملصقات الأفلام السينمائية التي أنتجها وأخرجها هيوز وغيرها.

وبحسب ما ذكرت الدار فالقطع مملوكة لابنة السكرتير الخاص لهوارد هيوز فيرنان أولسون الذي توفي في عام 2012.

هيوز عرف بتصرفاته الغريبة النابعة من اضطراب الوسواس القهري جعلت منه شخصًا لا ينسى بسهولة، ولكن قصص حبه مع جميلات السينما الأميركية ستظل ضمن القصص الخالدة في هوليوود، فهو عاش في ذلك الجو البراق وصادق أشهر الممثلين والممثلات وقام بإنتاج وإخراج أفلام اشتهرت في وقتها.

يضم المزاد 104 قطع من مقتنيات هيوز، والتي تركها سكرتيره وكاتم أسراره ويلسون لابنته ماري، وكان ويلسون قد تبرع بالكثير من مقتنيات هيوز دون ذكر اسمه لمؤسسات خيرية في لاس فيغاس، وظل كاتمًا لأسراره حتى وفاته.

وقد احتفظت ماري ويلسون بالقطع الممنوحة لها من والدها لمدة 8 سنوات بدافع تقديرها لأولادها ولهوارد هيوز، ولكنها قررت أخيرًا بيعها كلها في المزاد العلني ليحصل الآخرون على فرصة اقتناء قطع ترتبط بتاريخ وإنجازات هوارد هيوز.

التصفح في كتالوغ المزاد يقدم صورة مقربة لحياة هيوز وعمله وهوسه بالطيران وغيرها، غير أن مجموعة من القطع التي ترتبط بعلاقته مع الممثلة الأميركية كاثرين هيبورن منها خطابات بخط يدها ومجموعة من الصور المكبرة للنجمة تأخذ الصدارة بما تلقيه من ضوء على حياة هيبورن وعلاقتها القصيرة مع هيوز والتي استمرت من 1937 - 1939. المجموعة تضم 55 خطابًا من هيبورن لهيوز لم تنشر من قبل إلى جانب عدد من الأوراق التي تحمل ملاحظات بخط الممثلة الشهيرة. وكدليل على قصة حب قصيرة اشتهرت في زمانها يضم المزاد أيضًا خاتم الخطوبة الذي قدمه هيوز لهيبورن، وهو من الذهب الأبيض والزمرد والماس.

ولكن المزاد أيضًا يضم الكثير من القطع المرتبطة بعشق آخر لهوارد هيوز وهو الطيران، فقد عرف عن هيوز انخراطه المباشر في كل اختراع من الاختراعات في مجال الطيران وقام بقيادة جميع الطائرات التي ساعد في تصميمها.

ومن القطع المرتبطة بإنجازات هيوز في مجال الطيران يقدم المزاد ميدالية تكريم منحها الكونغرس الأميركي له تقديرًا لإنجازاته في هذا المجال، هناك أيضًا سترة بلونين اشتهرت من خلال الصور التي التقطت لهيوز إلى درجة أن الممثل ليوناردو ديكابريو ارتدى مثيلتها في فيلم "ذا إفياتور"، وهناك أيضًا خوذة وقناع جلديان ارتداها هيوز خلال قيادته للطائرات.

ومن عالم هوليوود يعرض المزاد عددًا من عقود الأفلام التي وقعها هيوز منها عقد فيلم "ملائكة الجحيم" والذي يحمل توقيع النجمة جين هارلو والكثير من الصور التي ترسم ملامح العصر الذهبي لهوليوود، الذي كان هيوز من أحد أبطاله.

في المزاد أيضًا:

مكتب خشبي ورثه هوارد هيوز من والده

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قبعة وحذاء رياضي بتوقيع هيوز

مجموعة من أربطة العنق الخاصة بهيوز

ميداليات وشهادات تكريم

ملصقات وسيناريو فيلم "الخارج عن القانون"

إسورة من اللؤلؤ والزفير ومجموعة من الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة

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