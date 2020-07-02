غادة عادل ترد على سخرية رامز جلال من ابنها

ردت الفنانة غادة عادل على ممازحة الفنان رامز جلال لنجلها بودي وسخريته عبر حسابه الرسمي على انستغرام، بعد أن نشر صورته برفقتهما وعلق عليها "تخيلوا لما ده يبقى ابن غاده عادل الصغير اومال الكبير عامل ازاى (بحبك يا بودي).

وعلقت غادة عادل بترديد أغنيته الشهيرة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" وقالت " رامز جلال نجم اليوتيوب".

يشار إلى أن رامز جلال استأنف تصوير فيلمه الجديد "هيكل عظمي" وتشاركه في بطولته غادة عادل.

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال كان خلال شهر رمضان 2020 ببرنامج "رامز مجنون رسمي" الذي قدمته الفنانة والإعلامية أروى واستضاف عددًا من النجوم والمشاهير وعرض على قناة "mbc مصر".

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