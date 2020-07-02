تمديد عرض «شارع حيفا» في دور العرض التونسية لأسبوع آخر

يستمر عرض الفيلم الروائي شارع حيفا للمخرج مهند حيال في دور العرض التونسية لمدة أسبوع آخر، إذ بدأت جولة الفيلم منذ 24 يونيو وذلك بعد استئناف النشاط السينمائي الذي توقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتستمر عروض الفيلم في 5 دور عرض وهي سينما الميتروبول بمدينة منزل بورقيبة، وسينما أميلكار بمدينة تونس، وسينيمدار بمدينة قرطاج، وسينما ABC بمدينة تونس، وقاعة سيني ستار بمدينة المنستير.

وكان الفيلم قد انطلق في جولة عروض حول العالم العربي، بدأت في مصر بـسينما زاوية حيث حصل على عرضين كاملين العدد، ولكن توقفت هذه الجولة التي كان من المقرر لها أن تصل إلى الأردن وفلسطين وغيرها من الدول العربية بسبب تفشي فيروس كورونا؛ ومع استئناف النشاط في تونس، ينتظر عودة دور العرض إلى العمل في باقي الدول العربية قريبًا.

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه؛ تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار؛ وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملًا في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

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