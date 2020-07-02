نجوم “رولينغ ستونز” يهددون بمقاضاة ترامب

هدد فريق رولينغ ستونز الغنائي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدعوى قضائية لاستخدامه أغانيهم في مسيراته الانتخابية رغم تعليمات الكف والتوقف.

وقال أعضاء “رولينغ ستونز” في بيان إن فريقهم القانوني يتعاون مع منظمة الحفاظ على الحقوق الموسيقية “بي إم آي” لوقف استخدام مقطوعاتهم الموسيقية في حملة ترامب للفوز بولاية ثانية.

وذكر الفريق: “منظمة بي إم آي أعلمت حملة ترامب نيابة عن ستونز بأن الاستخدام غير المرخص لأغنياتهم سيمثل انتهاكاً لاتفاق الترخيص الخاص بتلك الأغاني، وإذا تجاهل ترامب أمر الكف والتوقف وواصل استخدام الأغنيات فسيواجه دعوى قضائية لانتهاكه الحظر واستخدام الموسيقى دون ترخيص”.

كما شكا موسيقيون آخرون من ربط موسيقاهم بالفعاليات التي ينظمها ترامب، ومنهم أسرة نجم الروك الراحل توم بيتي، التي قالت إنها أصدرت أمر كف وتوقف بعدما استخدم ترامب أغنية “لن أتراجع” في تولسا.

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وقال البيان: “ترامب لم يحصل بأي شكل على ترخيص باستخدام هذه الأغنية في حملة تتجاهل الكثير من الأمريكيين وأي حس بالمسؤولية، إن الراحل توم بيتي وأسرته يقفون بحزم ضد العنصرية والتمييز من أي نوع، ما كان توم بيتي ليرغب في أن تستخدم أغنيته في حملة كراهية، لقد كان يحب جميع الناس معاً”.

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