بعد عرض الحلقة الأولى..إشادة جماهيرية كبيرة بمسلسل "شديد الخطورة"

في أولى حلقات عرضه، حصل المسلسل الجديد للفنان أحمد العوضي "شديد الخطورة"، على ردود فعل إيجابية من متابعيه، حيث يتم عرضه عبر إحى المنصات الإليكترونية الشهيرة .

شارك العوضي آراء جماهيره من خلال خاصية "ستوري" عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وجاءت كالتالي:

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يعد المسلسل هو البطولة المطلقة الثانية خلال عام واحد

للعوضي، بعد مشاركته في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "الاختيار"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، أشرف مصيلحي، إسلام حافظ، إياد نصار، أحمد فؤاد سليم، محمد رجب، صلاح عبدالله، عابد عناني، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، شريف منير، كريم عبدالعزيز، أحمد رزق، أحمد وفيق، ضياء عبدالخالق، ناهد رشدي، حازم سمير، ياسين أمير، الحسين أحمد الشمندي، معتز هشام، عمرو سعد، محسن صبري، إسلام جمال، محمود حافظ، آسر ياسين، دينا فؤاد.

"شديد الخطورة" من بطولة أحمد العوضي ، ريم مصطفي، رياض الخولي، هادى الجيار، محمود حجازي، ناهد رشدي، حمزة العيلي، حسني شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على