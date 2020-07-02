bon voyage تحجز التريند الأول لكارول سماحة والثاني للايف ستايلز ستوديوز

حقق فيديو كليب bon voyage للفنانة اللبنانية كارول سماحة، الذي أطلقته شركة لايف ستايلز ستديوز الأربعاء، ، نجاحًا كبيرًا، وهو من إخراج بتول عرفة.

أهل الكليب الفنانة كارول سماحة لاحتلال التريند الأول في تويتر، وحصول الشركة على التريند الثاني، وسط إشادة كبيرة من قبل الفنانين والجمهور، لما يحمله

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الكليب من فكرة جديدة، إضافة للاختلاف الكبير في أداء سماحة الذي أظهرته المخرجة بتول عرفة في أحداث الكليب.

ظهرت سماحة خلال الكليب الذي تغنيه باللهجتين اللبنانية والفرنسية، بلوك جديد وشخصية ذات طبيعة متسرعة مختلفة عما قدمته من قبل، حيث

قدمت مشهد تمثيلي للمرة الأولى لها بفيديو كليب غنائي، إضافة إلى اعتماد المخرجة بتول عرفة في التصوير على الاستايل الأوروبي، وجودة الألوان العالية، التي عملت على ضبطتها لمدة أسبوع، للخروج بأفضل صورة.



bon voyage إخراج، بتول عرفة، وشارك في كتابة الكلمات السورية كاملة خير، وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك في التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.