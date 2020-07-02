محمد منير يغني لمصر "الناس في بلادي"

طرح الكينج محمد منير مساء أمس أغنيته الجديدة "الناس في بلادي"، وذلك عبر إحدى المنصات الموسيقية الشهيرة، حسب ما أعلن على حساباته المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.
الأغنية من كلمات الراحل عبد الرحمن الابنودي، ألحان:محمد رحيم، ويقول مطلعها:"في جنوبك شمس وخضرا، في شمالك بحر ومطرة، وفي غربك شرقك صحرا،رملك ألماس وياقوت، فيكي الجغرافيا تعلم، وتاريخ فاضل يتكلم وعلمك على قلبي معلم وبنيت في العشق بيوت".
تعتبر الأغنية عودة فنية مميزة لمنير بعد فترة غياب جراء الازمة الصحية التي تعرض لها منير خلال الفترة الماضية، ومع بدء تعافيه،عاد لجمهوره مؤخراً من خلال حفله الغنائي الاول بتقنية "لايف" بسبب الإجراءات الوقائية من وباء كورونا التي تقضي بوقف التجمعات والحفلات الجماهيرية الكبرى، وسجل الحفل اكثر من 700 ألف مشاهدة.
يذكر أن آخر إصدارات منير الغنائية كانت من خلال أغنية "موهوم" التي طرحها في يوليو من العام الماضي، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:وليد سعد، توزيع:أحمد إبراهيم، وسجلت أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب".
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