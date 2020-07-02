نقطة البداية وصافرة النهاية لـ عزت أبو عوف مع عمرو دياب

مازالت أصداء الذكرى الأولى لرحيل الفنان عزت ابو عوف مستمرة في قلوب محبيه ومتابعيه، حيث رحل عن دنيانا في الأول من يوليو عام 2019 عن عمر ناهز الـ 70 عاماً، تاركاً خلفه مايبقيه خالداً في ذاكرة جمهوره.

كان تواجد الهضبة عمرو دياب في مسيرة عزت أبو عوف الفنية علامة مميزة ومهمة، حيث كان التواجد السينمائي الاول لـ عزت من خلال فيلم "آيس كريم في جيلم" الذي عرض عام 1992، بمشاركة مجموعة فنية متميزة أبرزهم""أشرف عبد الباقي، سيمون، حسين الإمام، علي حسنين،جيهان

فاضل".

وبالصدفة الفنية البحتة كان أخر ظهور فني لعزت من خلال إعلان تليفزيوني في رمضان 2019 تحديداً خلال شهر مايو، لصالح إحدى شبكات المحمول الكبرى في مصر بعنوان "جمع حبايبك" بمشاركة دياب، دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، سوسن بدر، حسن الشافعي، أحمد فهمي".

بالإضافة إلى مشاركته في الكليب الشهير لأغنية "راجعين" عام 1995 الذي تواجد فيه أهم نجوم الفن أبرزهم "غادة عادل، الراحل طلعت زين، الراحل حسين الإمام"

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وفي لافتة فنية مميزة، أهدى دياب أحدث البوماته "سهران" إلى روح عزت أبو عوف ، بكلمات مميزة حيث كتب له "إهداء إلى صانع السعادة الموسيقية عزت أبو عوف"، ويعتبر هو الإهداء الفني الاول لـ عزت بعد رحيله.

عزت أبو عوف من مواليد 21 أغسطس 1948في القاهرة، ودرس كلية الطب وتخرج منها لكنه لم يزاول المهنة إلا فترة بسيطة، كانت بداياته الفنية عندما أصبح عضواً في فرقة "بلاك كوتس" وكانت فرقة شهيرة وقت تأسيسها، ثم أسس مع شقيقاته الأربعة فرقة الـ"فور إم" التي ساهمت في شهرته وحققت الفرقة نجاحاً ضخماً في فترة الثمانينات.

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