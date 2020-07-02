أعلن الفنان والموزع الموسيقي حميد الشاعري عن عمل غنائي جديد مع كبار نجوم التسعينات "هشام عباس، مصطفى قمر، إيهاب توفيق"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
الأغنية تخليداً لذكرى لرحيل الشاعر سامح العجمي، والملحن أشرفسالم ، اللذان فارقا دنيانا خلال هذا العام، ومن توزيع :نديم الشاعري.
يأتي هذا التعاون الغنائي الجديد بين أهم وأشهر نجوم الغناء في فترة التسعينات، بعد ظهورهما سوياً في إحدى الإعلانات
وكان لنجوم الأغنية علامات غنائية مميزة مع الشاعر الراحل سامع العجمي، والملحن الراحل أشرف سالم، خلال مشوارهما الغنائي، وقدموا أعمالاً مميزة جعلتهم أهم رواد الأغنية المصرية في تلك الفترة مرورا بفترة الألفينات، فيعتبر هذا الإهداء لهما تخليداً لقيمتهم الفنية بعد رحيلهما.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم التسعينات في عمل غنائي جديد "زحمة الأيام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.