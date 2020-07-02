نجوم التسعينات في عمل غنائي جديد "زحمة الأيام"

أعلن الفنان والموزع الموسيقي حميد الشاعري عن عمل غنائي جديد مع كبار نجوم التسعينات "هشام عباس، مصطفى قمر، إيهاب توفيق"، وذلك عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

الأغنية تخليداً لذكرى لرحيل الشاعر سامح العجمي، والملحن أشرف

سالم ، اللذان فارقا دنيانا خلال هذا العام، ومن توزيع :نديم الشاعري.

يأتي هذا التعاون الغنائي الجديد بين أهم وأشهر نجوم الغناء في فترة التسعينات، بعد ظهورهما سوياً في إحدى الإعلانات

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الرمضانية، ورحب جمهورهم بظهورهما، وتمنوا لهم عمل غنائي يجمعهم سوياً.

وكان لنجوم الأغنية علامات غنائية مميزة مع الشاعر الراحل سامع العجمي، والملحن الراحل أشرف سالم، خلال مشوارهما الغنائي، وقدموا أعمالاً مميزة جعلتهم أهم رواد الأغنية المصرية في تلك الفترة مرورا بفترة الألفينات، فيعتبر هذا الإهداء لهما تخليداً لقيمتهم الفنية بعد رحيلهما.