تراند اليوم : إتفرج.. الأمير هاري يحتفل بعيد ميلاد والدته الأميرة ديانا على طريقته الخاصة

إحتفل ​الأمير هاري​ بعيد ميلاد والدته ​الأميرة الراحلة ديانا​ الذي يصادف يوم أمس في الأول من شهر تموز/يوليو، وذلك على طريقته الخاصة، إذ أطل من خلال مقطع فيديو نشرته صفحة جائزة ديانا على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال:”أنا فخور للغاية لكوني جزء من هذه الجوائز التي تخلد إرث والدتي وتبرز أفضل ما في أمثالكم”وتوجه في كلامه لأصحاب البشرة الداكنة، وتابع: “أعلم أن والدتي كانت مصدر إلهام للكثير منكم، وأؤكد لكم بأنها كانت ستحارب إلى جانبكم. فهي مثل الكثير منكم لم تسلك الطريق السهل أو الشعبي أو الطريق المريح. بل هي وقفت ودافعت عن الناس الذي يحتاجون ذلك. حالياً نرى أوضاعاً يسودها الانقسام والعزلة والغضب حول العالم، كما أن الألم والصدامات ظهرت إلا أنني أرى الأمل في أشخاص مثلكم”.

وعن دعمه مع زوجته ​ميغان ماركل​ شعار “حياة السود مهمة”، قال: “زوجتي قالت مؤخراً بأن جيلنا والجيل الذي بعدنا لم يفعلوا ما يكفي لتصحيح أخطاء الماضي”. وعبّر هاري عن أسفه، وأوضح: “أنا آسف لأننا لم نصل بالعالم إلى المكان الذي تستحقونه”.

هذا وأعلن هاري في الفيديو عن أسماء الأشخاص الستة الذين حازوا جائزة ديانا نيابةً عن والدته الراحلة، وقال:”أنتم ستة شباب نفخر أنا وأخي بالتعرف عليكم. إذ ان أصواتكم أهم بكثير من صوتي”.