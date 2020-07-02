تراند اليوم : شاهد.. ديميت أوزدمير تحتفل بالـ 10 ملايين

احتفلت الممثلة التركية ديميت أوزديمر ​ عبر حسابها الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي بوصول عدد متابعيها إلى نحو 10 ملايين متابع صباح هذا اليوم، حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها بكتابة: “10 M”.

من جانب آخر دخلت النجمة التركية ديميت أوزديمر لائحة أجمل نساء الأرض، وأختُيرت كواحدة من أجمل 100 امرأة في الكون، وذلك وفقاً لأكثر من استفتاء قامت به صحف محلية تركية بالتعاون مع صحف إسبانية، وأكثر من دولة أوروبية اختار متابعيعا لائحة بأجمل 100 إمرأة في الكون وفقاً لاستطلاع رأي المتابعين والقراء، ورغم أن تلك النجمة ليست الأجمل في تركيا إلا أنها الوحيدة التي دخلت تلك اللائحة.