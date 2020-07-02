تراند اليوم : ريهام عبد الغفور تتذكر موقف نبيل للراحل عزت أبو عوف – شاهد

نشرت ريهام عبد الغفور، تغريده جديده لها و ذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التغريدات الشهير ” تويتر “.

وعلقت ريهام عبد الغفور قائلة: “‏اول مره امثل كان مع ممثلين عندهم خبره منهم الي كان بيزعقلي لما انسي الكلام ويقولي ماتركزي يابنتي ومنهم الي كان بيطبطب علياويطمئني ويقولي ما تخافيش إنتي كويسه وهتبقي احسن”

و تابعت ريهام ” الي كان بيطبطب عليا هو دكتور عزت ابو عوف الله يرحمه ويحسن اليه بحق طيبه قلبه ولطفه مع كل الناس طول الوقت “.

و يذكر انعزت أبو عوف الذى لقبه البعض بـ “البرنس”، هو والد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الفنانة مها أبو عوف، بدأ حياته الفنية كمطرب، حيث قرر أن ينشئ فرقة غنائية مع شقيقاته وأطلق عليها “4 m”، والتى اكتشف من خلالها الفنان محمد فؤاد، وبرغم أنه خريج طب بشري وتحديدا طبيب نساء وتوليد، إلا أنه قرر ترك الطب والاتجاه للغناء.

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وكانت آخر مشاركات ريهام عبدالغفور الدرامية مسلسل “زى الشمس” الذى خاضت به السباق الرمضانى 2019 و كان المسلسل بطولة دينا الشربينى والفنان أحمد صلاح السعدني، ولاقت استحسان الجماهير بدورها المختلف الذى قدمته فى العمل.

https://twitter.com/RAbdelGhafour?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1278589091521667072%7Ctwgr%5E&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F4389262