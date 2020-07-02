تراند اليوم : ألب نافروز يهاجم هازال كايا.. وكيفانش تاتليتوغ يدافع عنها

بعد أن أعلنت النجمة التركية هازال كايا دعمها للمثليين، تعرّضت لهجوم كبير، وهذه المرة من زميلها الممثل ألب نافروز، الذي أشار الى أنه ينتقد جميع الممثلين الأتراك، الذين يدعمون المثليين الجنسيين، ولا يفهم أسبابهم التي لا تدفعهم للسير خلف فطرة الإنسان الطبيعية
وأضاف: “هؤلاء ضد الطبيعة وهازال كايا أيضا التي دعمتهم يريدون أن يغيروا قواعد الحياة السليمة”.
وتابع نافروز: “طبعا علينا محاربتهم ولست مع الترويج لحقوقهم المزعومة والمرفوضة على كافة الأصعدة”.
من جهته، دافع النجم التركي كيفانش تاتليتوغ عن هازال، وقال عنها: “إنسانة جريئة ومتصالحة مع نفسها، قد تختلف معها بالكثير من الآراء لكن لا يمكنك إلا احترامها”.