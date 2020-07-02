تراند اليوم : ألب نافروز يهاجم هازال كايا.. وكيفانش تاتليتوغ يدافع عنها

بعد أن أعلنت النجمة التركية ​هازال كايا​ دعمها للمثليين، تعرّضت لهجوم كبير، وهذه المرة من زميلها الممثل ​ألب نافروز​، الذي أشار الى أنه ينتقد جميع الممثلين الأتراك، الذين يدعمون المثليين الجنسيين، ولا يفهم أسبابهم التي لا تدفعهم للسير خلف فطرة الإنسان الطبيعية

وأضاف: “هؤلاء ضد الطبيعة وهازال كايا أيضا التي دعمتهم يريدون أن يغيروا قواعد الحياة السليمة”.

وتابع نافروز: “طبعا علينا محاربتهم ولست مع الترويج لحقوقهم المزعومة والمرفوضة على كافة الأصعدة”.

من جهته، دافع النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ عن هازال، وقال عنها: “إنسانة جريئة ومتصالحة مع نفسها، قد تختلف معها بالكثير من الآراء لكن لا يمكنك إلا احترامها”.