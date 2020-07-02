تراند اليوم : بالصور.. عبد الله السدحان في اختبار الأبوة يعيش “كسرة ظهر”

تعالج الدراما الخليجية في مسلسل “كسرة ظهر” بطولة الممثل السعودي ​عبد الله السدحان​ في الكويت، والذي يعرض على شاشة MBC1، فكرة جديدة فحواها أنّه مهما كان الإنسان شامخاً وقوياً، فإن نقطة ضعفه تكسره وتجبره على الرضوخ. تجلعه ينحني لما يقوى على مواجهته في الظروف العادية، لاسيما عندما يتعلق بتهديد يطال أحد أفراد أسرته. هذا الأمر يدفعه حتماً لأن يعيد حساباته ويرضى بالخسائر بدافع حماية هؤلاء الأشخاص. العمل من كتابة عبد الله السعد وإخراج أحمد يعقوب المقبلة.

ويدور العمل في إطار اجتماعي حول اﻷب سالم الذي يشكّل نموذجاً ناجحاً في المجتمع من خلال حياته الشخصية والمهنية، ويذلّل كل العثرات في طريقه، لكنّه يقع في اختبار صعب بين عاطفة الأبوة والتحديات العملية، ويضطر بالتضحية ويجبر على تقبل واقع مذلّ من أجل إنقاذ ابنه، ويرضى بأن يعيش منكسراً.

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