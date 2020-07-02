تراند اليوم : بعد عودة الطيران .. أصالة وأبناؤها وشقيقها في لبنان بضيافة نيكولا جبران

عقب عودة حركة الطيران، وتوقفه لمدة تزيد عن 3 أشهر، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، اختارت الفنانة السورية ​أصالة​ مع أبنائها وشقيقها التوجه إلى بيروت عاصمة لبنان لقضاء العطلة الصيفية هناك، إذ انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور لهم في المطار وفي الطائرة.

ولدى وصول أصالة الى لبنان حلت ضيفة لدى المصمم الأزياء اللبناني ​نيكولا جبران​ والمعروف أنه تجمعهما علاقة صداقة متينة.

يذكر أن أصالة وجهت منذ أيام قليلة رسالة، قبل طرح أغنيتها الجديد “الحب والسلام” قائلة: “عمل بيشبه عنوانه.. الحبّ جمعنا جميعاً لنقدّم هديّه لكلّ روح تعبت خوف .. ولكلّ قلّب مو عارف يرتاح .. عمل غير عادى غنّيته منّ جوّا روحى وقلّبى”.