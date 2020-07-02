تراند اليوم : الشاويش عطية وزينات صدقي يطبقون التباعد الاجتماعي.. اتفرج

تعاود ساقية الصاوي استقبال جمهور حفلاتها بدءًا من الخميس المقبل الموافق 9 يوليو مع حفل مسرح عرائس «أم كلثوم»، حيث تنظم الساقية حفلتين بقاعة النهر في تمام السادسة مساءً والثامنة مساءً، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الذي نص عليها بيان رئاسة الوزراء من حيث نسبة الدخول التي لن تتجاوز الـ25% وإجراءات التعقيم وعدم السماح بالدخول لمن لا يرتدون الكمامة.

وفي هذه الظروف، قررت الساقية بحسب بيان، الأربعاء، أن تستقبل جمهورها بشكل مختلف كوسيلة لمراعاة التباعد الاجتماعي فسيجلس بجوار الحضور مجموعة منوعة من فناني الزمن الجميل من خلال صور لهم مطبوعة على الكراسي.

وتغنى الست في الحفل أغنيتين هما «أمل حياتى» و«انت عمري» تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية «الماسورة الكبيرة» للمهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، كما تتشرف الساقية بعرض أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع «أم كلثوم تعود من جديد» ويقدم عرضًا شهريًّا في الخميس الأول من كل شهر.

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