تراند اليوم : تأجيل عرض الجزء الثاني من “بـ100 وش” لـ نيللي كريم وآسر ياسين

حسمت الشركة المنتجة لمسلسل “بـ100 وش” الذي يقوم ببطولته الممثلان المصريان ​نيللي كريم وآسر ياسين والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، قرار عرض الجزء الثاني منه، إذ تقرر تأجيله إلى وقت لاحق ولن يعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل كما كان يتمّ الحديث.

ويأتي هذا القرار، بعد إعتذار مخرجة العمل ​كاملة أبو ذكري عن إخراج الجزء الجديد، بسبب رغبتها في الإبتعاد عن الإخراج الدرامي خلال العام المقبل، والتفرغ أكثر للسينما.

يشار إلى أنه يشارك في بطولة العمل أيضاً مصطفى درويش، إسلام إبرهيم، شريف دسوقي، علا رشدي، محمد عبدالعظيم، دنيا ماهر، لؤي عمران، زينب غريب، سلوى محمد علي وحنان يوسف، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي.