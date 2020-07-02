باسل الزارو مفاجأة كليب “Bon voyage” مع كارول سماحة

طرحت النجمة كارول سماحة الفيديو، الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة “Bon Voyage”، عبر القناة الرسمية الخاصة بشركة “لايف ستايلز ستديوز” المنتجة للعمل، وهو من المخرجة المصرية بتول عرفة.

وظهر النجم باسل الزارو في الفيديو كليب، ولعب دور حبيبها، وأثناء أحداث الكليب تحدث مشاجرة بينها وبينه لأنها ظنت بأنه يخونها وفي النهاية تكتشف أن الفتاة الموجودة بالمنزل هي أختها.

وكانت كارول شوقت الجمهور بنشرها صورة بجانب باسل الزارو، ولكنها أخفت وجهه وروجت للكليب الخاص بها، وسألت الجمهور عن هويته، لتعطي درجة كبيرة من التشويق.

وبدأت كلمات الأغنية كالتالي: “ما تقلي وتعيدلي ناوي تبعد وتسافر، تشرحلي تحلفي من بعدك ببقى ناطر، يا حبببي راح أفتح صفحة جديدة، من قلبي عم قلك إن شاء الله رحلة سعيدة”.

الكليب إخراج بتول عرفة، وشارك في كتابة “Bon Voyage” السورية كاملة خير وكارول سماحة، والفرنسي لايون، وشارك قي التلحين الفرنسي يان بيري، والمغربي دي جي يوسف، وتوزيع دي جي يوسف.

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وتغني سماحة في أغنية “Bon Voyage” باللغة العربية والفرنسية آيضا، ما وصفته كارول بأنها تجربة جديدة وفريدة من نوعها، بمشوارها الفني، كما تجمع ست جنسيات عربية وأوربية في الأغنية.

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