مها أبو عوف تحكي عن أيام عزت أبو عوف الأخيرة

تمر اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان عزت أبو عوف، الذي توفي عن عمر ناهز 71 عام.

استضافت الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم إف إم، الفنانة مها أبو عوف، عقب وفاة شقيقها الفنان عزت أبو عوف.

تحدثت مها أبو عوف عن الأيام الأخيرة في حياة شقيقها، وقالت إنه لم يكن لديه وصية، بقدر ما كان يتمنى أن يشُفى من مرضه ويتجاوز أزمته الصحية، حتى لا تكون وفاته سببًا في حزن اخوته.

لم تستطع مها أبو عوف تمالك نفسها، وطلبت الخروج إلى فاصل قبل أن تدخل في البكاء تأثرًا بحديثها عن شقيقها الراحل.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

مها أبو عوف تبكي بعد كشف آخر وصايا عزت أبو عوف

مها أبو عوف تستعد لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "سبع البرومبا"