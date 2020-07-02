تمر اليوم الذكرى الأولى لوفاة الفنان عزت أبو عوف، الذي توفي عن عمر ناهز 71 عام.
استضافت الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم إف إم، الفنانة مها أبو عوف، عقب وفاة شقيقها الفنان عزت أبو عوف.
تحدثت مها أبو عوف عن الأيام الأخيرة في حياة شقيقها، وقالت إنه لم يكن لديه وصية، بقدر ما كان يتمنى أن يشُفى من مرضه ويتجاوز أزمته الصحية، حتى لا تكون وفاته سببًا في حزن اخوته.
لم تستطع مها أبو عوف تمالك نفسها، وطلبت الخروج إلى فاصل قبل أن تدخل في البكاء تأثرًا بحديثها عن شقيقها الراحل.
قد يهمك ايضاً:
مها أبو عوف تبكي بعد كشف آخر وصايا عزت أبو عوف
مها أبو عوف تستعد لبدء تصوير فيلم جديد بعنوان "سبع البرومبا"
كانت هذه تفاصيل خبر مها أبو عوف تحكي عن أيام عزت أبو عوف الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.