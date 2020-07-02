ماجد الكدوانى سائق أوبر فى «نمرة اتنين»

ينتظر الفنان ماجد الكدواني عرض أحدث أعماله التليفزيونية الجديدة "نمرة اتنين"، والذي يشارك خلاله عدد كبير من صناع الأعمال الدرامية في عالمنا العربي.

وعلمنا أن ماجد الكدواني قد انتهى من تصوير سبع حلقات ضمن أحداث المسلسل الذي يشارك فيه سبع مخرجين مختلفين، حيث كانت قصته بصحبة الفنانة شيرين رضا والمخرج هادي الباجوري.

وقد ظهر "الكدواني"، خلال حلقات العمل، وهو يعمل سائق أوبر، ويقوم بسرد عدد من القصص المختلفة يستمع لكل من يقوم بطلبه من خلال البرنامج الشهير.

وشارك في كتابة سيناريو المسلسل كل من مريم نعوم، وائل حمدي، آدم عبدالغفار، سارة طيبة، ويشارك في الإخراج طارق العريان، وتامر محسن، وهاني خليفة، وهادي الباجوري، ومحمد شاكر خضير، وأحمد النجار، وآدم عبدالغفار.

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ويضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم منهم منى زكي، نيللي كريم، عمرو يوسف، شيرين رضا، أحمد مالك، أمينة خليل، صبا مبارك، عادل كرم، إياد نصار.

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