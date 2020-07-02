توم هانكس يؤكّد أنّه لا فكرة لدى هوليوود عن موعد استئناف تصوير الأفلام

أعلن الممثل الأميركي توم هانكس أنه لا فكرة لأوساط هوليوود عن موعد استئناف تصوير الأفلام بسبب أزمة "كورونا".

ويعدّ الممثل الحاصل على جائزتي أوسكار عن دوره في «فوريست غامب» و«فيلادلفيا» أول نجم سينمائي يعلن إصابته بكوفيد - 19 في مارس/ آذار عندما كان في أستراليا مع زوجته ريتا ويلسون التي أصيبت هي أيضاً، تحضيراً لفيلم عن إلفيس بريسلي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت ولاية كاليفورنيا إحدى بؤر الوباء الرئيسية في الولايات المتحدة أعطت قبل فترة قصيرة الضوء الأخضر لمعاودة تصوير الأفلام شرط احترام القواعد الصحية الصارمة. لكن غالبية الإنتاجات لا تزال متوقفة ولا يتوقع توم هانكس أن تستأنف قريبا، وأوضح: «لا أعرف أبداً متى سأتمكن من معاودة العمل. لا أحد لديه أدنى فكرة».

ومضى يقول: «سيحصل ذلك لكن لا نعرف متى. يجب أخذ الكثير من الأمور في الاعتبار ومنها الجوانب المالية والقانونية والتأمين»، فضلاً عن قيود التباعد الجسدي.

وكان من المتوقع أن يبدأ عرض فيلم « غرايهاوند» من بطولة توم هانكس خلال الصيف لكن مع إغلاق غالبية دور السينما أو فتحها بقدرة استيعابية محدودة في الولايات المتحدة بسبب الجائحة وافقت «سوني» على بيع العمل إلى «آبل تي في+» ليبث مباشرة على منصة البث التدفقي هذه.

وقال توم هانكس الذي وضع السيناريو أيضاً إن عدم عرض الفيلم في دور السينما «محزن جداً» لكنه رحب بإمكان بثه في العالم بأسره اعتباراً من العاشر يوليو (تموز) عبر الإنترنت، واستؤنف تصوير الأفلام قبل فترة قصيرة في بعض الدول مثل آيسلندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا، لكن توم هانكس قال إنه لا يعرف متى سيعاود العمل على فيلم «إلفيس» من إخراج باز لورمان.

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