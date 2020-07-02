عمر زهران يكشف لمصراوي تطورات حالة رجاء الجداوي الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان عمر زهران، إنه لا جديد في الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، وأن حالتها كما هي لم تتغير.

وأكد "زهران" في تصريح خاص لمصراوي، أنها مازالت في غرفة العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل بالإسماعيلية، ولاجديد في حالة الفنانة القديرة متابعا: "ادعولها".

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وكانت الفنانة رجاء الجداوي، قد نقلت لمستشفى العزل بالإسماعيلية الشهر الماضي، عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وبعدها دخلت غرفة العناية المركزة بالمستشفى تحت جهاز تنفس.

بعدها خضعت الفنانة الكبيرة للحقن ببلازما المتعافين، إلا أن حالتها الصحية تدهورت وقام الأطباء بوضعها على جهاز تنفس صناعي تداخلي حنجري، حتى تتحسن نسبة الأكسجين في الدم.

ونفت ابنتها أميرة مختار في تصريح سابق لمصراوي، أن تكون والدتها قد فقدت الوعي كما أشيع، ولكن يقوم الأطباء بتخديرها.