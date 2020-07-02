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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
دعم الفنان السوري باسم ياخور، الطفل السوري الذي تم الاعتداء عليه بمنطقة البقاع اللبنانية.
وكتب "ياخور" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام: "هل سيتحرك أي أحد من مؤسسات القضاء أو المؤسسات الأمنية لإحقاق الحق و إنزال العقوبة العادلة و الرادعة بحق مغتصبي الطفل السوري في لبنان".
وتابع: "أم أن تجاهل هذه الجريمة سيجعل انتهاك إنسانية وطفولة كل الأطفال أمراً مستباحا يقوم به كل مجرم بلا خوف من الحساب، ليتخيل أولئك القضاة والمسؤولين أولادهم يغتصبون أهكذا سيتجاهلون حينها، العدالة للطفل السوري المغتصب".
وكان رواد السوشيال ميديا، قد تداولوا مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، أظهر تعرض طفل سوري يبلغ من العمر 13 عاما، لعملية تحرش واغتصاب تكررت مرات عديدة، مع تعذيب نفسي وجسدي، حيث تعمد الثلاثة شباب ربطه والتناوب على الاعتداء عليه بالضرب والتحرش والاغتصاب، هؤلاء الشباب من أبناء البلدة، وجميعهم من الجنسية اللبنانية بينهم ابن أحد القياديين بحزب الله، وفقا لوسائل إعلام لبنانية، ويعمل الطفل في معصرة، فيما تعمل والدته في بيع الخضراوات لإعالة أسرتها بعد طلاقها من زوجها السوري الجنسية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة نارية.. باسم ياخور يدافع عن الطفل السوري المغتصب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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