حقيقة زواج جورج وسوف من الفنانة السورية غادة بشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نفت الفنانة السورية غادة بشور، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، زواجها من الفنان الكبير جورج وسوف.

ونشرت "غادة" صورة تجمعها بسلطان الطرب، وعلقت: "الصحافة الصفرا يلي ما بتعرف شو يعني وفا، ويلي مهمتا تزور الحقائق وتطلع إشاعات، وكل هما تجيب مشاهدات ع حسابنا، بغض النظر عن صحة الخبر ومصداقيته".

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وتابعت: "بدي إسألكن من وين مصادركم، من وين عم تجيبوا كلام غير صحيح، ومع مين احكيتو، باختصار إشاعاتكن ما بتهمني وعلاقتي بسلطان الطرب صداقة ومحبة وفا ياللي ما بتعرفوا الوفا".

وأضافت: "بس بوعدكن كل حدا ناشر أخبار وإشاعات عني وعن سلطان الطرب رح يتقاضى، لأن ما بسمح تشوهوا علاقتي بسلطان الطرب بإشاعاتكن يللي هدفا الشهرة، انتوا صغار ورح تبقوا صغار".

يذكر أن آخر أعمال غادة بشور مسلسل "أهل الوفا"، الذي عرض العام الماضي، وهو من بطولة إنجي مراد، بريجيت ياجي، أريج خضور، ومن إخراج محمد نصر الله.