أحمد زاهر لمصراوي: أعد الجمهور بدور مختلف في"زنزانة 7"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد زاهر، إنه سعيد بمشاركته بطولة فيلم "زنزانة 7"، مع مجموعة مميزة من النجوم.

وأكد "زاهر" في تصريح خاص لمصراوي، أن استئناف الفيلم بعد أشهر طويلة من التوقف لم يؤثر على اندماجنا مع طبيعة الأدوار التى نقدمها، وعلى روح العمل والتعاون بين الفريق.

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وتابع: "الفيلم يدور في إطار أكشن، وأجسد من خلاله شخصية حربي، الذي يدخل السجن بعد تعرضه لأزمة كبيرة، والدور بشكل عام مختلف عما قدمت من قبل".

وأضاف: "كما أنني متحمس لطرح الفيلم بالسينمات خلال الفترة المقبلة، وأعد الجمهور بعمل مختلف".

فيلم "زنزانة 7" بطولة نضال الشافعي، أحمد زاهر، إيهاب فهمي، عبير صبري، مايا نصري، منة فضالي، أحمد التهامي، مدحت تيخة، أيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.