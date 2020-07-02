تراند اليوم : شاهد.. حفيدة عادل إمام تشعل السوشيال ميديا بتقليد جدها

نشرت هالة حفيدة الزعيم عادل إمام مقطع فيديو عبر حسابها بتطبيق “تيك توك”، أشعلت به التطبيق حيث ظهرت وهي تقلد جدها عادل إمام في أحد مشاهده الشهيرة من مسرحية “مدرسة المشاغبين”، والذي يتحدث فيه عن بقائه في المرحلة الثانوية 14 سنة بعد أن طلبت منه مدرسته “سهير البابلي الوقوف”، ظهرت هالة وهي تقول بصوت جدها “بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف”.
واحتلت هالة بتقليد جدها “ترند” تطبيق “تيك توك”، حيث علّق العديدون من المتابعين بقولهم “ابن الوز عوام”.
@loulibouli
##adelemam ##عادل_امام ##مدرسة_المشاغبين ##fyp ##foryou ##RushBrushChallenge ##تحدي_تايد ##makemefamous ##tiktok ##foryoupage ##fypシ♬ الصوت الأصلي - adel_emam_official