تراند اليوم : شاهد.. حفيدة عادل إمام تشعل السوشيال ميديا بتقليد جدها

واحتلت هالة بتقليد جدها “ترند” تطبيق “تيك توك”، حيث علّق العديدون من المتابعين بقولهم “ابن الوز عوام”.

@loulibouli ##adelemam ##عادل_امام ##مدرسة_المشاغبين ##fyp ##foryou ##RushBrushChallenge ##تحدي_تايد ##makemefamous ##tiktok ##foryoupage ##fypシ♬ الصوت الأصلي - adel_emam_official