لأول مرة.. سعد لمجرد يغني بالمصري على إذاعة نجوم إف إم

حصلت إذاعة "نجوم إف.إم" على حقوق إذاعة أغنية "عدى الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد، حصريًا في مصر بالتزامن مع طرحها بداية من يوم الأحد المقبل، وهي المرة الأولى التي يغني فيها "لمجرد" باللهجة المصرية، التي تعاون فيهامع الشاعر أمير طعيمة، ومن ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.
وسيتم إذاعة أغنية "عدي الكلام" للمرة الأولى، من خلال برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، يوم الأحد المقبل، الذي تقدمه المذيعةجيهان عبدالله على إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم إف إم Tv”، وبعد ذلك تدخل سباق الأغاني ويتم التصويت من الجمهور عليها داخل السباق.
يذكر أن الفنان المغربي سعد لمجرد طرح في شهر رمضان الماضي دعاءً دينيًا بعنوان "الرجاء"، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.
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