فن ومشاهير

سعد لمجرد يغني بالمصرى على إذاعة نجوم إف إم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

حصلت إذاعة "نجوم إف إم" علي حقوق إذاعة أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد حصريًا في مصر بالتزامن مع طرحها بداية من يوم الأحد المقبل، وهي المرة الأولى التي يغني فيها "لمجرد" باللهجة المصرية، وتعاون فيها مع

الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، وقام بتوزيع الأغنية توما.

 

وسيتم إذاعة أغنية "عدي الكلام" للمرة الأولي، من خلال برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، يوم الأحد المقبل، والذي تقدمه المذيعة جيهان

Advertisements
عبد الله علي إذاعة "نجوم إف إم" وقناة "نجوم إف إم Tv”، وبعد ذلك تدخل سباق الأغاني ويتم التصويت من قبل الجمهور عليها داخل السباق.

 

يذكر ان الفنان المغربي سعد لمجرد طرح في شهر رمضان الماضي دعاء ديني بعنوان "الرجاء"، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سعد لمجرد يغني بالمصرى على إذاعة نجوم إف إم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا