سعد لمجرد يغني بالمصرى على إذاعة نجوم إف إم

حصلت إذاعة "نجوم إف إم" علي حقوق إذاعة أغنية "عدي الكلام" للنجم المغربي سعد لمجرد حصريًا في مصر بالتزامن مع طرحها بداية من يوم الأحد المقبل، وهي المرة الأولى التي يغني فيها "لمجرد" باللهجة المصرية، وتعاون فيها معالشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، وقام بتوزيع الأغنية توما.
وسيتم إذاعة أغنية "عدي الكلام" للمرة الأولي، من خلال برنامج "أجمد 7 الساعة 7"، يوم الأحد المقبل، والذي تقدمه المذيعة جيهان
يذكر ان الفنان المغربي سعد لمجرد طرح في شهر رمضان الماضي دعاء ديني بعنوان "الرجاء"، والدعاء من كلمات أبو الفضل، ألحان محمد رضا، توزيع حمزة الغازي.
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