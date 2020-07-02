أحمد وفيق يستعيد ذكريات طفولته مع طائر أبو قردان

استعاد الفنان أحمد وفيق ذكريات طفولته مع طائر أبو قردان، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "وفيق" عبر صفحته قائلًا: "وأنا طفل صغير، كنت بفرح بطائر أبو قردان، وأعتبره صديقي شخصيًا.. مش صديق الفلاح، وأثناء تنقية دودة القطن أو في موسم جمع القطن".

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وتابع: "كنت بحس إنه يشاركنا بالإشراف علينا محلقاً..

أثناء التنقية والفرحة عند الجمع.. ولما لجأ الفلاح للمبيدات والكيماويات.. هرب أبو قردان اعتراضاً، وخوفاً.. وربما حزناً على أن يكون هذا جزاءه".

واختتم الفنان أحمد وفيق حديثه قائلًا: "وأخيراً منذ سنوات قريبة عاد مرة أخرى.. ولكن عاد حزيناً، أعتقد

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أنه يشاركني الحزن.. لأننا لم نعد

نزرع القطن".

ويشار إلى أن آخر أعمال الفنان أحمد وفيق مسلسل "النهاية"، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، بطولة كل من يوسف الشريف، عمرو عبدالجليل، محمد لطفي، ناهد السباعي، سهر الصايغ، حسام داغر، أحمد صبري غباشي، محمد العمروسي، باسل الزارو، محمد محمود عبدالعزيز.

تدور أحداثه في عام 2120، يحاول مهندس التصدي للتكنولوجيا التي أصابت العالم بعد مرور 50 عامًا من الآن، ولكن يتغير كل شيء حينما يقابل إنسانًا آليًا مستنسخًا منه.