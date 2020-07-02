شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بمجموعة من الصور لزوجته هدى زاهر احتفالاً بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وأهدى زاهر لزوجته كلمات من الحب قائلاً:"يوم ٢ يوليو أجمل يوم في حياتي لأنه اليوم اللي اتولدت فيه حبيبتي ومراتي وأم بناتي وشريكةعمري وشريكة نجاحي وأحلي حاجه حصلت لي كل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي وروحي وعمري وكل حاجه في دنيتي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك لحظة واحدة وعقبال مليون سنة".
يذكر أن زاهر قد شارك مؤخراً في الدراما الرمضانية
كانت هذه تفاصيل خبر صور..أحمد زاهر لزوجته: أحلى حاجة حصلت لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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