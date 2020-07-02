صور..أحمد زاهر لزوجته: أحلى حاجة حصلت لي

شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره بمجموعة من الصور لزوجته هدى زاهر احتفالاً بعيد ميلادها، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وأهدى زاهر لزوجته كلمات من الحب قائلاً:"يوم ٢ يوليو أجمل يوم في حياتي لأنه اليوم اللي اتولدت فيه حبيبتي ومراتي وأم بناتي وشريكة

عمري وشريكة نجاحي وأحلي حاجه حصلت لي كل سنة وانتي حبيبتي وصاحبتي وروحي وعمري وكل حاجه في دنيتي ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك لحظة واحدة وعقبال مليون سنة".

يذكر أن زاهر قد شارك مؤخراً في الدراما الرمضانية

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من خلال مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، ريم سامي، أحمد فهيم، عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل، إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.