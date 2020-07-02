زين داوود يقدم موسيقى برنامج The Bombshell Night Show

تعاقد المخرج والمنتج أحمد غانم منتج برنامج The Bombshell Night Show مع المطرب والملحن زين داوود على تقديم الموسيقى الخاصة بالبرنامج الذي تقدمه نغم الورداني، حيث قال إنه لا يريد أن يقدم البرنامج بموسيقى معروفة، لأنه يريد تقديم شيء مختلف عن المتعارف عليه وتقديمه

على الانترنت.

وعن سبب تأجيل عرض البرنامج قال أحمد: نظرا لظروف الحالية لم نرغب في المجازفة بالعاملين في المشروع والضيوف وأيضا مواعيد الحظر كانت تصعب التصوير، ولكن الآن مع عودة الحياة لما كانت عليه قررنا

العودة للعمل على البرنامج وتقديمه في الصيف الحالي مع إضافة تغييرات على الفقرات للتماشى مع ظروف الحالية للتأكد من تطبيق أقصى درجات الأمان للعاملين في البرنامج والضيوف.

وأضاف: نظرا للظروف الحالية قرر صناع البرنامج التبرع بـ 20% من أجرهم وأرباح البرنامج لدعم قطاع الصحة في مصر والمتضررين من جائحة كورونا.

أحمد غانم ونغم الورداني مقدمة البرنامج

المطرب والملحن زين داوود