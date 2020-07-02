باسم سمرة يستكمل تصوير ساعة شيطان في المقطم

بعد قرار دولة رئيس مجلس الوزراء المصري برفع الحظر، قررت شركة عاصي للإنتاج الفني استئناف تصوير أول أعمالها السينمائية بعنوان «ساعة شيطان» بعد توقفه لشهور نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

والفيلم بطولة باسم سمرة، محمد عز، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، إسلام إبراهيم، أحمد سلطان، نانسي صلاح، منى ممدوح، منة بدر تيسير، منتج فني محمد إسماعيل، مدير تصوير ضياء جاويش، وهو من

تأليف د. أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت.

Advertisements

وينتمي الفيلم إلى نوعية التشويق والإثارة، حيث تدور أحداثه حول مجموعة شباب تدفعهم الظروف لمصير مجهول يتحكم به شيطان من الإنس متمثل في تطبيق إلكتروني خبيث يتسلل إلى هواتفهم الذكية ويسيطر على حياتهم ويرشدهم إلى الهاوية.

وأكد المنتج الفني محمد إسماعيل أنه تم استئناف تصوير الفيلم

صباح اليوم داخل إحدى فيلات هضبة المقطم شرق القاهرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بين فريق العمل أمام وخلف الكاميرا، وخلال أسبوعين سيدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعدادا لتحديد موعد نزوله مع شركة التوزيع بعد عودة فتح دور العرض السينمائي بكامل طاقتها عقب عيد الأضحى المبارك.

وأوضح أسماعيل أن الفنانة مي القاضي قد وقعت عقد تجسيد شخصية «لوسي» ضمن أحداث فيلم ساعة شيطان، وتعتبر بذلك أحدث أبطال الفيلم ودورها سيكون مفاجأة لكل جمهورها بعد غياب سنوات منذ آخر ظهور لها على الشاشة الفضية.