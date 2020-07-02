مسرحية المقام العالي اليوم أونلاين علي قناة وزارة الثقافة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة و ضمن مبادرة "خليك في البيت - الثقافة بين إيديك" يقدم البيت الفني للمسرح ضمن مبادرة "إضحك- فكر- ‘عرف" اليوم الخميس ٢ يوليو عرض "المقام العالي" المأخوذ عن قصة "البيت الريفي" لأنطون تشيكوف، وهو من إعداد وإخراج إسلام إمام وذلك في تمام الحادية

عشر مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب.

جدير بالذكر ان مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح، لتقديم ١٠ مسرحيات لقصص قصيرة

تم مسرحتها للكاتب الروسي الشهير أنطون تشيكوف ،تتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة، تم تقديم حتى الآن منها ٣ عروض مسرحية هم " أبو عطسة جنان، المغفلة، مشهور مش مشهور" .

عرض "المقام العالي " عن قصة "البيت الريفي " لأنطون تشيكوف ،بطولة عمرو عبد العزيز ، حمدي عباس، سمر علام، ديكور يحيى صبيح، إضاءة عز حلمي، العرض من إعداد و إخراج إسلام إمام.