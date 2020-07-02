الليلة.. انطلاق الموسم الثاني من "ما وراء البرنامج" على النهار

ينطلق، اليوم الخميس، عرض أولى حلقات الموسم الثانى من برنامج "ما وراء البرنامج" من تقديم الإعلامى محمد نشأت على شاشة النهار.

"ما وراء البرنامج" يرأس تحريره محمد المعتصم، وإخراج هانى حمدى، وتم إسناد مهام الإشراف على البرنامج لوكالة Creative Arab Talent.

البرنامج ساخر يتناول المواضيع الاجتماعية والسياسية والفنية والرياضية بشكل

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جديد وجذاب ويواكب الأحداث الجارية والتى تهم المشاهدين مرة أسبوعيًا.

"ما وراء البرنامج" هو ثانى تجربة تقديم برامج تلفزيونية للإعلامى محمد نشأت بعد تقديمه لبرنامج "أنا مصر" على شاشة التلفزيون المصرى، وبعد نجاح برنامجه الإذاعى "افصل واسمع" على

الراديو 9090.

يذكر أن محمد نشأت هو مذيع الراديو 9090 من عام 2012، وحتى الآن، وقدم أكثر من برنامج ومسلسل إذاعى حصد معهم العديد من الجوائز، كما قدم برنامج "أنا مصر" مع العديد من كبار الإعلاميين على شاشة التلفزيون المصرى وله العديد من الأعمال الدرامية، حيث إنه خريج مركز الإبداع الفنى، تحت قيادة المخرج خالد جلال، فى الدفعة الملقبة إعلاميًا بدفعة "قهوة سادة".