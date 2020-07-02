مهرجان الأقصر السينمائي يكرم هند صبري وحميدة رئيساً شرفياً

صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بأنه سوف يتم هذا العام تكريم النجمة هند صبري لمشوارها الفني المتميز في السينما العربية وأعمالها التي تعد قيمة فنية كبيرة في السينما الإفريقية.
وكانت هند قد شاركت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلامالروائية الطويلة في دورته الأولى فبراير 2012.
كما سيتم تكريم المخرج الكبير علي عبد الخالق ، والذي يعد من أهم مخرجي السينما المصرية في فترة الثمانينات وتعد أعماله علامات مضيئة سينمائياً وشارك مع جيله في موجة سينمائيةجديدة.
وأعلنت عزة أنه بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة مهرجان الأقصر سيتم إصدار كتاب عن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وماحققه على مدار عشر سنوات ودوره على المستوى الفني والثقافي والسياسي ومدى تأثيره في السينما الإفريقية.
ووافق الفنان محمود حميدة علي الاستمرار رئيساً شرفياً للدورة العاشرة من مهرجان الأقصر التي ستقام في الفترة من الجمعة 12 مارس وحتى الخميس 18 مارس 2021.
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