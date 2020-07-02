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انطلاق مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية مارس 2021

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قال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إن الدورة العاشرة من مهرجان الأقصر ستقام في الفترة من الجمعة 12 مارس وحتى الخميس 18 مارس 2021.

 

وأكد فؤاد أن الممثل المصري الكبير محمود حميدة قد وافق على الاستمرار في الرئاسة

الشرفية للمهرجان في دورته العاشرة للعام الثالث على التوالي لإيمانه بأهمية دور المهرجان ومدى تحقيقه لمثل ومباديء يتبناها حميدة نفسه ويسعد بها.

 

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وأضاف سيد فؤاد: "نرصد تطورات وضع وباء في مصر

والعالم وكذلك نرصد حركات المهرجانات في الداخل والخارج والتي ستقام قبل الأقصر الإفريقي ولدينا أكثر من سيناريو للخروج بدورة مميزة تليق باكتمال عقد من الزمان على تأسيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية والدور الذي قام به لصالح السينما في مصر وقارتها الأم إفريقيا".

 

وأشار إلى أنه سوف يكون هناك الكثير من الفعاليات المختلفة والجديدة.

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