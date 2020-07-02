أبرز انفصالات المشاهير العرب

شهد الوسط الفني العربي حالات طلاق كثيرة داخل الوسط الفني، بعضها سبب صدمة، خاصة آخر حالة طلاق التي حصلت بين كارلا حداد وطوني أبو جودة مسببة صدمة كبيرة لجمهور النجمين.

الصور تظهر أبرز حالات انفصالات المشاهير العرب:

أكدت الفنانة هنا شيحة خبر انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، في تسجيل صوتي، وقالت إنها انفصلت في هدوء بسبب خلاف في وجهات النظر بينها وبين أحمد، لكن علاقتهما ستظل طيبة، وسيبقى صديقًا مقربًا لها.

ياسمين عبد العزيز، فاجأت الجميع في بداية عام 2019، بإعلانها الانفصال عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، بعد زيجة استمرت أكثر من 17 عاما، أنجبا خلالها ياسمين، وسيف.

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انفصل الفنان أحمد فهمي، عن منة حسين فهمي، في هدوء تام، بعد زواج استمر 3 سنوات، ولم يعلن الأمر، حتى كشف فهمي خبر انفصالهما في حلقة من حلقات برنامج "واحد من الناس"، وبعدها تزوجت منة من المحامي الشهير طارق جميل سعيد، بينما قام فهمي بخطبة الفنانة الشابة هنا الزاهد، وتزوجها قبل يومين.

كما أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ، عبر صفحتها في تويتر انفصالها عن زوجها، حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا... ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرًا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم إلنا".

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