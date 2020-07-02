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شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها: أغلى حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها هدى، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صور مع شقيقتها ووالدتها، وكتبت عليها قائلة: "كل سنة وإنتى وأمى وأختى وصحبتى وظهرى وسندى وأغلى حاجة فى حياتى"، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها.
وعلى الجانب الآخر يستعد الفنان أحمد زاهر للبطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة بعد نجاح شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى عرض فى موسم شهر رمضان الماضى، وحقق زاهر نجاحاً جماهيرياً وكان تريند على مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا، حيث يستعد لخوض البطولة المطلقة لأول مرة فى مشواره الفنى، وجار التعاقد معه لبطولة عمل درامى يقدمه خارج موسم رمضان ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم.
ومازال العمل فى تحضيراته الأولى، ويتكتم زاهر على تفاصيل العمل الذى مازال فى مراحل الكتابة الأول، ومن المقرر إبرام التعاقد معالنجوم المشاركين فى المسلسل الفترة المقبل استعداداً لانطلاق التصوير، وعرضه خارج رمضان.
يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترةالمقبلة بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومنتأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.
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