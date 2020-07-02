شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد والدتها: أغلى حاجة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد والدتها هدى، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، صور مع شقيقتها ووالدتها، وكتبت عليها قائلة: "كل سنة وإنتى وأمى وأختى وصحبتى وظهرى وسندى وأغلى حاجة فى حياتى"، ونالت الصور إعجاب العشرات من متابعيها.

وعلى الجانب الآخر يستعد الفنان أحمد زاهر للبطولة المطلقة خلال الفترة المقبلة ‏بعد نجاح شخصية "فتحى" فى مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والذى ‏عرض فى موسم شهر رمضان الماضى، وحقق زاهر نجاحاً جماهيرياً ‏وكان تريند على مواقع البحث فى جوجل والسوشيال ميديا، حيث يستعد ‏لخوض البطولة المطلقة لأول مرة فى مشواره الفنى، وجار التعاقد معه ‏لبطولة عمل درامى يقدمه خارج موسم رمضان ويشارك فيه مجموعة كبيرة ‏من النجوم.

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ومازال العمل فى تحضيراته الأولى، ويتكتم زاهر على تفاصيل العمل ‏الذى مازال فى مراحل الكتابة الأول، ومن المقرر إبرام التعاقد معالنجوم ‏المشاركين فى المسلسل الفترة المقبل استعداداً لانطلاق التصوير، وعرضه ‏خارج رمضان‎.‎

يذكر أن أحمد زاهر انضم مؤخراً لمسلسل "لؤلؤ" للفنانة الشابة مى عمر ‏فى أولى بطولاتها المطلقة، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الفترةالمقبلة ‏بعد الانتهاء من تعاقدات النجوم، ومعاينة أماكن التصوير، والذى ‏سيعرض خارج شهر رمضان وتجسد مى دورمطربة اسمها لؤلؤ ومنتأليف ‏زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.‏