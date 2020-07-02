شكرا لقرائتكم خبر عن ديمى لوفاتو تشعر بالحزن لعدم تمكنها من حضور جنازة جدها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلام مؤثر نعت النجمة ديمي لوفاتو جدها الذى توفى مؤخراً عبر السوشيال ميديا، وتحديداً من خلال حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، التى نشرت عليه صورة له وعلقت عليها بكتابة بالغ أسفها أنها هى وعائلتها لم يتمكنوا من حضور مراسم الجنازة بسبب وباء فيروس كورونا، كما نفت لوفاتو أن يكون الجد توفى إثر الإصابة بالفيروس حين كتبت إنه يعانى من المرض على مدار العاميين الماضيين.



ديمي لوفاتو تنعي وفاة جدها

على جانب آخر تلتزم النجمة العالمية ديمي لوفاتو باتباع القواعد والإرشادات اللازمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا COVID-19 الذى يهدد العالم.

والتقطت عدسات مصورى البابارتزى عدة صور لديمي لوفاتو البالغة من العمر 27 عاما منذ أيام و هي بصحبة صديقها ماكس "MAX EHRICH" خلال توجههما لتناول وجبة العشاء في أجواء رومانسية وذلك في ماليبو.

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ظهرت لوفاتو مرتدية ملابس سهرة قصيرة باللون الأسود مع قناع متداخل الألوان و هو من أحدث التصميمات التي تسعي دائما النجمات للظهور بها ، و كانت لوفاتو ممسكة بيد ماكس عند خروجهما من واحد من أشهر المطاعم هناك .

يذكر أن ديمي لوفاتو كشفت مؤخرا عن كيفية مساعدتها في إطلاقها لصندوق الصحة النفسية وسط جائحة فيروسات كورونا " COVID19 " الذي يهدد العالم خلال هذه الفترة ، فقد أشارت المغنية البالغة من العمر ( 27 عاما) أن هذه المبادرة تهدف إلى مساعدة المتضررين من القلق و اضطرابات الصحة العقلية، وذلك حسب موقع " جاست جيرد " ، حيث قالت ديمي لوفاتو: "من المهم جدا أن يكون لدى الناس هذه الخطوط التي يمكن العودة لها لأنك أحيانا قد تشعر بالوحدة حقا ولا تعرف إلى أين تتجه أو مع من تتحدث ، ففى ذلك الحين أنت تخشى من الأفكار المظلمة للغاية، وتحتاج إلى توجيه، لذلك هذا هو المكان الذي يوفر المساعدة للأشخاص الذين يعانون بالفعل ".