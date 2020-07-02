شكرا لقرائتكم خبر عن زى القمر من يومها.. ليندسى لوهان تحتفل بعيد ميلادها بصورة من طفولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة العالمية ليندسى لوهان بعيد ميلادها الرابع والثلاثين، حيث ولدت يوم 2 يوليو عام 1986، ونشرت صورة من طفولتها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "إنه عيد ميلادى".



ليندسى لوهان

وطرحت الفنانة ليندسى لوهان أغنيتها Back To Me وذلك بعد غياب عن عالم الموسيقى وصل إلى 15 عاما وهى الأغنية التي تلمح فيها لشربها الكثير من الخمور ضمن كلمات الأغنية، وكانت ليندسي لوهان اثارت الكثير من الجدل حولها حيث احتفلت بعيد ميلادها من خلال نشر صورة عارية لها، وهي تجلس علي الأرض أمام المرآة وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها.

كما نشر العديد من الأقاويل التي أشارت إلي قرب اعتناقها الإسلام بسبب وضعها لعدد من الآيات القرائية علي صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل وأيضا حملها لنسخة إنجليزية من القرآن الكريم.

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ومن آخر أعمال ليندسي لوهان كان مشاركتها في بطولة فيلم "Among the Shadows" مع عدد كبير من النجوم العالمين، ومن أبرزهم جياني كابالدى وشارلوت بيكيت و دويمينيك مادانى، وغيرهم .

من ناحية أخرى كشف الفنان المصرى الأمريكى رامي يوسف أن النجمة الأمريكية ليندسى لوهان، ‏كانت على وشك المشاركة معه فى مسلسله الكوميدى، إلا أنه فشل فى إتمام ذلك، معلقا "فى الموسم الثالث إن شاء الله".

وغرد الفنان المصرى الأمريكى رامى يوسف عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مبينا إنه كان من المفترض أن تظهر الممثلة الأمريكية ليندسى لوهان، ‏فى مسلسله الكوميدى‎، لافتا إلى أنها كانت على وشك الظهور معه فى ذلك الموسم، مضيفا "فى الموسم الثالث إن شاء الله".

وفى وقت سابق، قال رامي يوسف في مقابلة مع مجلة "إنترتينمنت" الأمريكية إنه كان يفضل أن تظهر الممثلة ليندس يلوهان معه، إلى جانب رغبة الناس في تحدثها حول التحول إلى الإسلام.