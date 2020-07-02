دوا ليبا: أغنية Boys Will Be Boys تدعو إلى التغير من أجل المرأة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفضل النجمة العالمية دوا ليبا التحدث دائما عندما يتعلق الأمر بالمساواة بين الرجل والمرأة، وتريد الاعتراف بذلك ليس فقط فى مكان العمل، لكن أيضا فى التجارب الشخصية للمرأة، حيث تتعمد دوا ليبا أن تغنى عن تلك التجارب الشخصية، حيث تجد النساء أنفسهن يشعرن بعدم الأمان فى العديد من المواقف لمجرد أنهن "نساء" وهو ما ظهر بوضوح فى ألبومها الغنائى الأخير Nostalgia.

وتتصدر دوا ليبا البالغة من العمر 24 عاما غلاف عدد أغسطس من ELLE UK، وتتحدث خلال لقائها مع المجلة عن أغنيتها "Boys Will Be Boys" التى أثارت ضجة كبيرة فور إطلاقها والتى توجه قوة الفتاة الداخلية، وتتذكر النجمة نفسها وأصدقائها من الإناث اللاتى يخضن تجارب مماثلة.



دوا ليبا

وتقول: "غالبا ما أتحدث عن المساواة للإناث، خاصة فى مكان العمل، لكن هذه الأغنية تتحدث عن التجارب الشخصية والآلام المتزايدة لما يعنيه أن تكونى "امرأة"، فلقد تحدثت إلى أصدقائى وتوصلنا جميعا إلى أننا نفعل نفس الشىء مثلا نتظاهر بأننا نتحدث عبر الهاتف أثناء المشى بمفردنا ليلا".

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وتابعت دوا ليبا "لقد حاولنا جميعا كفتيات تجنب المواجهة، مثلا ارتدينا شيئا لم نرغب حقا فى ارتدائه لحماية أنفسنا.. لقد كنا جميعًا نفكر أنه لا يمكننا أن نتحمل فكرة ارتداء هذا الفستان القصير والتنقل فى وسائل النقل العام للوصول إلى إحدى الحفلة مثلا".

وقالت النجمة الشابة "فى الحقيقة إن أغنية Boys Will Be Boys تدعو إلى التغير من أجل المرأة".