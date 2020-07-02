شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يطرح أغنية "سر المصريين" بمناسبة ذكرى 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الوطنية "سر المصريين" بمناسبة احتفالية ثورة 30 يونيو، عبر موقع يوتيوب، وهى من كلمات محيى حوار، وألحان وتوزيع شريف حمدان، ومكساج محمد جوده.

من ناحية أخرى طرح سمسم فى الفترة الماضية أغنية "أزمة وهتعدى" على يوتيوب من كلمات سامح الكومي، وألحان خالد سلطان، وتوزيع ومكساج تامر صقر، لبحث روح الأمل فى المواطنين لتخطى أزمة فيروس كورونا الذى يعانى منها دول العالم أجمع.

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وشارك سمسم شهاب نهاية العام الماضى فى مسرحية "عبد الموجود ع الداون لوود"، والمسرحية تأليف أيمن العوضى وبطولة مروى اللبنانية وعلاء مرسى وأحمد سلامة وبرلنتى فؤاد والماسة منى السعيد، سمسم شهاب، جمال عبدالحميد، أحمد زهران، مصطفى إمام ، ديكور أحمد عبد العزيز والألحان صالح أبو الدهب والاستعراضات ياسر يانى وإخراج حسام الدين صلاح.