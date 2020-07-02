شكرا لقرائتكم خبر عن نهال عنبر فى صورة جديدة مع تامر حسنى: ابنى الثانى القمر الراجل الجدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة نهال عنبر متابعيها بموقع "إنستجرام"، بصورة جديدة لها مع النجم تامر حسنى، معلقة عليها "أنا مع ابنى الثانى تامر حسنى القمر الراجل بجد أخ وصديق وجدع ربنا يخليك إنت وحسام ليا".







نيهال عنبر

من ناحية أخرى يقدم النجم تامر حسنى، أغنيتن جديدتين فى ألبومه الجديد من توزيع الموزيع الموسيقي توما، الأولى تحمل اسم "اللى يجاور السعيد" ويغنيها تامر باللهجة الصعيدية، من كلمات صابر كمال، وألحان شريف بدر، والثانية لم يستقر علي الاسم حتي الأن، ولكن تحمل طابع رومانسي، وهي من كلمات محمد محسن، وألحان محمد سراج.

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وتعاون تامر حسنى سابقاً مع الموزع توما فى أغنية "يا عيون" كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر والتى غناها تامر حسنى ضمن أغانى ألبومه "عمرى ابتدا الذى طرحه فى الأسواق عام 2016.

وفى سياق آخر يستعد تامر حسنى وفريق عمل فيلمه الجديد "مش أنا" لاستكمال تصوير المشاهد المتبقية من العمل الأيام المقبلة فى عدد من مناطق القاهرة، والذى يشارك فى بطولته حلا شيحة وماجد الكدوانى وسوسن بدر وعدد آخر من الفنانين ومن إخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال النجم تامر حسنى حاليا فيلم "الفلوس"، والذى حقق إيرادات مرتفعة بمصر ودول الخليج فى ظل موسم سينمائى ضعيف وهو الكريسماس، حيث انطلق الفيلم فى دور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.