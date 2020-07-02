شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يروج لـ"شديد الخطورة" بمهرجان شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجاح كبير حققه مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it، منذ عرض أولى حلقاته أمس الأربعاء، مثلما يظهر فى ردود أفعال عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ممن عبروا عن إعجابهم بالعمل، وهو الأمر الذى ظهر مؤخراً من خلال الحساب الرسمى للنجم أحمد العوضى الذى نشر فيديو لأغنية شعبية، شكر فيها أحد جماهيره ممن صمم أغنية على طريقة مشاهد الأكشن الذى ينفذها خلال أحداث المسلسل، ليعلق عليها العوضى بكتابة: ألف شكر.

المسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام على.

وكان كشف النجم أحمد العوضى مؤخرًا عن صور جديدة من كواليس مسلسل شديد الخطورة، والذى يتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، حيث نشر الفنان أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورًا من كواليس مسلسل شديد الخطورة، وسط إعجاب كبير من جمهوره.

يذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.