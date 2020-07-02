شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى ينفى شائعة وفاته: أنا موجود مع عائلتى فى تونس.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى النجم التونسى صابر الرباعى الشائعات المتداولة عن تعرضه لحادث سير أدى لوفاته، وظهر فى مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، ليعبر عن استيائه الشديد من مثل هذه الشائعات المغرضة، مؤكدا أنه بخير ومتواجد مع عائلته فى تونس.





وقال صابر الرباعى فى الفيديو: "أمس فاجأتنى شائعة مغرضة وسخيفة جدًا أننى تعرضت لحادث مرورى وسببلى ما تسبب به، لكنى أحب أن أبلغكم أنى موجود بين أهلى وأحبابى بتونس وعائلتى، فلا تسمعوا الشائعات المغرضة والسخيفة ولا تصدقوها وأنا موجود الحمد لله".

وعلقت النجمة لطيفة على الفيديو قائلة :"اللطف عليك ربى يحفظك ويخليك لعائلتك وأولادك وجمهورك"، فيما كتبت الفنانة مى فاروق "ربنا يبارك فيك وفى عمرك لأحبابك وعائلتك وجمهورك يارب".

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من ناحية أخرى يتعاون النجم صابر الرباعى مع الشاعر وليد غزالى، فى أغنية سينجل جديدة بعنوان "ورحمة قلبى"، ألحان مدين وتوزيع كريم عبد الوهاب، ويقدم الرباعى الأغنية باللهجة المصرية وتحمل طابع دراما شعبي، وقال مؤلف الأغنية وليد غزالى لـ"الخليج 365"، صابر الرباعى يقدم هذه الأغنية بشكل جديد وقد تكون مفاجأة للجمهور، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور عند طرحها، بعد إنتهاء أزمة كورونا.

وطرح صابر الرباعي مؤخرا كليب بعنوان "ليلة في العمر"، والأغنية من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقى عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.

كما شارك صابر الرباعى مؤخرا فى أوبريت "أنت أقوى" مع الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسنى، والديفا سميرة سعيد، والنجم وائل جسار، والنجمة كارول سماحة، ومن كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، وإخراج الكليب لطارق العريان.