شكرا لقرائتكم خبر عن كلوى كاردشيان تمنح حبيبها فرصة ثانية بعد خياناها وهى تلد ابنتهما الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع كلوى كاردشيان قررت أن تفتح قلبها من جديد، فبعدما تركت حبيبها تريستان طومسون عندما اكتشفت أنه خانها وهى تلد طفلتهما الأولى، قررت كلوى 36 سنة، إحياء علاقتها الرومانسية مع تريستان 29 عامًا، أثناء تواجدهما معًا خلال فترة العزل الصحى فى قصرها بـ كاليفورنيا.

فخلال الفترة الماضية ظل الثنائى على علاقة جيدة من أجل ابنتهما True، حتى أن مصدر مقرب منها أكد أن العزل جعلهما أقرب من قبل، وأن كلوى قررت إعطائه فرصة ثانية بسبب سلوك تريسيان الجيد معها، وذلك حسبما ذنشر موقع الديلي ميل البريطاني.

وعلى جانب آخر أكد مصدر مقرب منهما لمجلة people ، أن تريستان يعمل بجد لإثبات نفسه كأبًا عظيمًا لـ True" ، ويبدو ان هذا السبب هو مع جعل كلوى توافق علي اعطاء فرصة ثانية.

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وكانت كلوي قد أثارت مؤخرا شائعة تزعم خطوبتها بعدما ظهرت تحمل ابنتها وترتدي خاتما به ماسة ضخمة علي شكل كمثرى.

وانفصل الثنائى العام الماضي بعد عدة فضائح خيانة، لكنهما بقيا على علاقة جيدة من أجل ابنتهما.