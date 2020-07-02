شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب تقديم المشاريع فى مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائى مجددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا للمواعيد الجديدة للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائى، والتى تم تحديدها بناء على ظروف انتشار جائحة كورونا، فقد قرر المهرجان فتح باب تقديم مشاريع الأفلام فى مرحلة التطوير لمنطلق الجونة السينمائى مجددا، ويمكن لصناع الأفلام التقدم بمشاريعهم حتى الـ9 من يوليو 2020.

بينما يظل الموعد النهائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج كما هو في الـ10 من يوليو 2020، وسيتم إعلان النتائج النهائية فى موعد أقصاه 15 أغسطس 2020.

المشاريع المختارة للمشاركة فى منطلق الجونة السينمائى، تفحصها لجنة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا، ويحصل أفضل مشروع فى مرحلة التطوير وأفضل فيلم فى مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكى، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية، وعلاوة على ذلك، يمكن للمشاريع المشاركة أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

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جدير بالذكر أن المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق قد حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار أمريكي.

مع مراعاة اللوائح الحكومية، يستكشف المهرجان في الوقت ذاته الإمكانيات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإليكتروني (أونلاين)، خاصة تلك الفعاليات المتعلقة بـمنصة الجونة السينمائية، من أجل توفير تجربة مهرجانية فعالة لكن الأولوية القصوى للمهرجان تظلها متمثلة في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية.

وستقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة ما بين 23 - 31 أكتوبر 2020، بينما ستقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة ما بين 24 - 30 أكتوبر 2020.