شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة محبة من محمود حميدة لأحد متابعيه: الحب بتاعك تاج على راسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان الكبير محمود حميدة، رسالة محبة إلى أحد متابعيه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث رد على تعليق هذا المتابع والذى قال فيه، "أنا بقيت توب فان لصفحة محمود حميدة وبتطلعلى أول حاجة كل ما صورة جديدة بتنزل ودى حاجة أنا مبسوط بيها أوى"، ليرد محمود حميدة قائلا "ربنا يرزقنا اللقاء يا حسن، وناخد صورة أنا وأنت، وزى ما أنت توب فان أنا كمان الحب بتاعك تاج على راسى".



محمود حميدة على تويتر

وكان حميدة قد حرص على استعادة ذكرياته بصورة من زيارته لواحة سيوة منذ 20 عاما، وبصورة أخرى فى الوقت الحاضر. ونشر حميدة، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور إنستجرام، صورة له وهو يتوسط أصدقاءه من مشايخ واحة سيوة، وكتب: "سيوة من 20 سنة ودلوقتي، ما أجمل لقاء الأهل، الشيخ عبد الرحمن جبريل وأسرته الكريمة، ربنا يدوم الحب".

وكان آخر أعمال الفنان محمود حميدة فى سباق دراما رمضان الماضى مسلسل "لما كنا ‏صغيرين"، وشارك البطولة به خالد النبوى وريهام حجاج ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود ‏حجازى وهانى عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد ‏على.‏

ويستعد محمود حميدة لعرض فيلمه "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد ‏الحميد، ‏وإنتاج سينرجى فيلمز ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك ‏فى بطولته كل من: ‏أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد ‏فتحى وطاهر أبو ليلة، وعدد آخر من ‏الفنانين الشباب، وتدور ‏أحداثه فى إطار رومانسى.