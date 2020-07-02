شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى يتلقى إشادات بعد عرض "شديد الخطورة".. والجمهور: هيكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النجم أحمد العوضى العديد من الإشادات بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسله الجديد "شديد الخطورة"، الذى يعرض على منصة watch it، وعبر الجمهور عن إعجابه الشديد بالمسلسل وعلى طريقة التمثيل ومشاهد الأكشن، حيث شارك العوضى مقاطع من المسلسل عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام بكلمات إشادة من جمهوره، وجاء بعضها كالتالى: "شابوه أحمد العوضى، المسلسل جامد جدا، المسلسل هيكسر الدنيا".









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وعرضت أول حلقة من مسلسل "شديد الخطورة" على منصة watch it، أمس الأربعاء، والمسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

وكشف النجم أحمد العوضى مؤخرًا عن صور جديدة من كواليس مسلسل شديد الخطورة، والذى يتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، حيث نشر الفنان أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورًا من كواليس مسلسل شديد الخطورة، وسط إعجاب كبير من جمهوره.

يذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.